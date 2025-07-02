3 أزمات في انتظار يانيك فيريرا مع الزمالك

يصل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني المنتظر لفريق الزمالك إلى القاهرة اليوم الأربعاء لبدء مهام عمله مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يصطحب المدير الفني معه أربعة مساعدين، وهم مدرب مساعد، ومدرب حراس مرمى، ومعد بدني ومحلل أداء، بخلاف مساعد مصري.

وأكد مصدر بالزمالك أن مدة التعاقد مع المدير الفني ستكون لمدة موسمين، وكان الأبيض توصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لقيادة الفريق في الفترة الحالية خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق الذي قاد الفريق لحصد لقب كأس مصر .

وينتظر فيريرا 3 أزمات قوية في صفوف الزمالك قبل بداية تجربته الأولى في قارة أفريقيا.

كبار السن

يعاني نادي الزمالك من وجود عدد كبير من اللاعبين كبار السن والتى تخطت أعمارهم ال30 مثل الونش وعواد وعمر جابر وعبدالله السعيد والجزيري وشلبي بجانب شيكابالا الذي لم يحسم موقفه النهائي من الرحيل أو الإستمرار.

وتشكل أعمار لاعبي الزمالك أزمة كبيرة للمدير الفني الجديد وفي حال خروج عبدالله السعيد وشيكابالا سيكون متوسط أعمار الفريق 25 سنة.

أزمة الهجوم

الزمالك عانى في الموسم الماضي من أزمة على مستوى الهجوم وتفاقمت بشكل كبير بعد رحيل أحمد سيد زيزو بإتجاه الأهلي في صفقة إنتقال حر.

الزمالك فشل في الحصول على بديل لزيزو خصوصا أحمد الجفالي الذي كان من المتوقع أن يشارك ويقدم أداء أفضل لكن تعطل ظهوره بسبب الإصابات.

وفي الوقت نفسه يشهد الزمالك تراجع كبير في مستوى مصطفى شلبي الذي فشل في إقناع الجمهور بإمكانياته حتى الان.

الغياب عن البطولات

حقق الزمالك بطولة وحيده في الموسم الماضي وهي كأس مصر وسط منافسه شرسه مع بيراميدز وغياب الأهلي.

لكن ودع الزمالك باقي البطولات والأهم استمر غيابه عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتعين على يانيك فيريرا إعادة الفريق من جديد للمنافسه على لقب بطولة الدوري المصري أو على الأقل المركز الثاني للتأهل والتواجد في البطولة الأهم إفريقيا.