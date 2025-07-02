بدوي وجبران يطمئنان على الناجين من حادث بارج خليج السويس

قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير العمل محمد جبران، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، بزيارة الناجين من حادث انقلاب البارج البحري في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، والذين يتلقون العلاج والرعاية بمستشفى الجونة، للاطمئنان على سلامتهم و حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وقد توجه الوزيران ببالغ العزاء والمواساة في شهداء الحادث ، سائلين الله لهم الرحمة والمغفرة ولأسرهم خالص العزاء والمواساة ، و حرصوا خلال زيارة الناجين والمصابين بالمستشفي علي تقديم الدعم النفسي والمعنوي مؤكدين لهم علي تقديم كل سبل الدعم والمساندة الكاملة حتي تمام الشفاء، واطمأنوا من الفرق الطبية على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين ، و استمرار المتابعة حتى التماثل للشفاء، متمنين للمصابين الشفاء العاجل والسلامة و العودة إلي أسرهم وذويهم و اماكن عملهم .

وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن خطة الطوارئ فور وقوع الحادث، حيث تم الدفع بفرق الإنقاذ التابعة للقطاع بمنطقة خليج السويس، وتسخير كافة الإمكانات البحرية والجوية من سفن ومعدات الإنقاذ والطائرات لإنقاذ طاقم البارج والتنسيق مع جهات الدولة لسرعة إنقاذ الناجين . كما انتقل وزيرا البترول والثروة المعدنية والعمل إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ ميدانياً..