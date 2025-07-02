الفريق أسامة ربيع: حادث غرق الحفار لا يؤثر على حركة السفن بقناة السويس

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بحادث غرق الحفار ADMARINE12 بمنطقة جبل الزيت بمدخل خليج السويس والذي يبعد 130 ميل بحري عن المدخل الجنوبي لقناة السويس بالبحر الأحمر.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، وعدم تأثرها بالحادث الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأوضح أن مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للهيئة يتابع عن كثب تطورات الحادث ضمن مهامه في التنسيق مع الجهات الخارجية في إدارة الأزمات التي تقع خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.

وأكد الفريق ربيع على جاهزية الهيئة للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم المساعدات اللازمة في حال تطلب الأمر لذلك تفعيلا للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحقيق الإدارة المركزية المتكاملة للأزمات، لافتا في هذا الصدد إلى ما تمتلكه الهيئة من منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأربعاء، عبور 33 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4مليون طن.