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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق حفار البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتأثر بحادث غرق حفار بترول في البحر الأحمر. 

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن مجرى القناة يعمل بكفاءة تامة، وأن الحادث وقع خارج نطاق الممر الملاحي، مما لم يؤثر على سير السفن أو حركة العبور اليومية.

وكانت أعلنت مصادر بحرية عن غرق حفار بترول تابع لإحدى الشركات، يُدعى "إد مارين 12"، أثناء إبحاره نحو منطقة الأشرفي في البحر الأحمر، وذلك خلال عملية سحبه بواسطة ثلاث قاطرات بحرية.

 وقد أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وإنقاذ 21 آخرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن 6 مفقودين حتى الآن.

تفاصيل اللحظات الأولى للحادث

تلقى برج بحرية رأس شقير التابع لشركة جابكو بلاغًا عاجلًا يفيد بغرق الحفار، ليتم على الفور إخطار القيادات البحرية التي أصدرت أوامر بالدفع بوحدتين بحريتين إلى موقع الحادث. وبحسب ما تم رصده، فقد وقع الغرق في المنطقة الواقعة بين جبل الزيت ومنصة "هلال" البترولية. 

كما تم التنسيق مع برج الطيران لإرسال طائرتين للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

جهود إنقاذ مستمرة واستنفار بحري وجوي

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتين، بينما تتواصل عمليات البحث البحري والجوي عن المفقودين الأربعة الباقين. وقد أُفيد بوجود عدد من المصابين بين الناجين، بعضهم يعاني من كسور وجروح متعددة، وقد نُقلوا لتلقي العلاج الفوري.

هيئة قناة السويس غرق حفار بترول في البحر الأحمر حادث غرق حفار بترول في البحر الأحمر

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