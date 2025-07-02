ميرنا نور الدين تخطف الأنظار من الجيم

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة ناعمه من الجيم ،مرتدية بلوزة كات باللون الاسود نسقت معه بنطلون رياضي باللون الرمادي ،و لم تتكلف في وضع المكياج معتمده علي جمالها الطبيعي.

ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها في هذه الإطلالة الافته.



تُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.