مد فترة الالتحاق بالدورة الثانية لتأهيل محفظي القرٱن للعمل بالرواق الأزهري

أعلن مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر عن مد فترة التقديم (لحين اكتمال العدد) للالتحاق بدورته الثانية لتأهيل ٦٠٠٠ محفظ، وذلك نظرًا للإقبال الشديد، وفي إطار التوسع الملحوظ في فروع الرواق الأزهري والتي تربو على ١٥٠٠ فرعًا، وسد العجز في فروع الرواق الأزهري بالمحافظات، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

١ـ أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظات المعلن عنها، من واقع بطاقة الرقم القومي.

٢- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

٣- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

٤- أن يقوم المتقدم بدفع الرسوم المقررة لفتح الملف الخاص بالدورة التدريبية.

٥- حفظ القرآن الكريم كاملًا.

وسوف يتم الاستعانة بالمتميزين في هذه الدورات للعمل في الرواق الأزهري (بنظام العمل بالساعة).

وفي تصريح له ذكر د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الدورة ستنطلق على مدار شهرين كاملين، وستعقد (عن بعد) على (١٠) دورات وفق خطة زمنية لكل دورة (٦٠٠) دارس، مما يتيح للمتقدمين فرصة المشاركة من أي مكان، ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية الجامع الأزهر لتطوير مهارات المعلمين وضمان جودة التعليم في الرواق الأزهري.

في ذات السياق أكد مدير عام الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة، أن التقديم سيكون مفتوحًا على فروع محددة وبعدد معين من المتقدمين، مع التأكيد على أن الاختبارات ستعقد في نهاية الدورة، وسيتم الاستعانة بالمتميزين لسد العجز في نفس الفروع التي تقدموا عليها، وفقًا لاحتياجات العمل(بنظام العمل بالساعة).

ولفت مدير الجامع الأزهر، إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بتلبية الرغبة في حفظ كتاب الله تعالى وتعزيز دور الأزهر الشريف في نشر ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع.

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني والتقديم على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/436

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