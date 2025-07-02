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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

43 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن هناك 43 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 4 جنود للاحتلال أصيبوا بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.

كما ذكرت منصات للمستوطنين أن 4 جنود أصيبوا بحالة خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وخلال ذلك، بثت كتائب سرايا القدس مشاهد من دك مجاهديها بحمم الهاون تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مدينة خان يونس.

وقبل ذلك، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، تفجير عبوة صدمية في آلية عسكرية تابعة للاحتلال توغلت في شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت "سرايا القدس" إنها "قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود وآليات لجيش الاحتلال المتمركزة شمال مدينة خان يونس".

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في مناطق عديدة من قطاع غزة بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، عقب توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وتواصل قوات الاحتلال وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وسبق أمس أن قصفت كتائب القسام  مغتصبتي "نير إسحاق" و"مفتاحيم" برشقة صاروخية من طراز "Q20" من منطقة تتواجد فيها آليات العدو شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع.

القاهرة الإخبار غزة قطاع غزة

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