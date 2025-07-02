للتعرف على خبرتنا فى انتاج البطاطس.. وفد أوزبكي يزور مركز البحوث الزراعية

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفد اوزبكي رفيع المستوي برئاسة السيد أولوغبيك اوزاقوف النائب الاول لحاكم ولاية قاشقاديا بجمهورية أوزبكستان والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر وذلك وعلي هامش زيارة السيد طاهر جان رفيقوف رئيس مجلس الوزراء الاوزبكي الأخيرة الي مصر ولقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق

وفي بداية الزيارة قدم رئيس مركز البحوث الزراعية عرضا تقديميا عن أنشطة وجهود مركز البحوث الزراعية في مجال إنتاج تقاوي الخضر واستنباط الأصناف والهجن الجديدة من المحاصيل المختلفة فضلا عن استعراض التجربة المصرية في انتاج البطاطس وتنظيم زيارات ميدانية في هذا المجال .

وأضاف عبد العظيم ان هدف تلك الزيارة ياتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين مصر واوزباكستان في المجال الزراعي وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال البحوث الزراعية وتعزيز الخبرات المصرية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية انه تم خلال الزيارة استعراض جهود مركز البحوث الزراعية في تطوير وانتاج البطاطس المصرية وإنتاج تقاوي عالية الانتاج والاطلاع علي الإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة في مجال انتاج التقاوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول البطاطس المصرية.

وفي ختام الزيارة أعرب الوفد الاوزبكي عن سعادته بحفاوة الاستقبال والاهتمام بتعزيز افاق التعاون العلمي والتقني بين البلدين مؤكدا حرص جمهورية أوزبكستان علي تبادل الخبرات الناجحة في مجال انتاج البطاطس في ظل التحديات البيئة والمناخية التي تواجه البلدين حضر اللقاء الدكتور شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث والدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين والدكتور حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية السابق