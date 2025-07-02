الصحة تعلن أسماء مصابي حادث غرق حفار البترول بجبل الزيت واستمرار البحث عن المفقودين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر قائمة بأسماء المصابين الناجين من حادث غرق حفار البترول «إد مارين 12»، الذي تعرض للانقلاب قبالة سواحل منطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر. وكان على متن الحفار 30 فردًا، أُنقذ منهم 22، فيما جرى انتشال 4 جثث، ولا تزال عمليات البحث جارية عن 4 مفقودين حتى الآن.

وضمت قائمة المصابين كلًا من:

عماد الدين أحمد إبراهيم

مهدي عبدالهادي محمد

محمد جلال عبدالحميد

علاء فتحي لاشين

عمرو هشام محمد

رحاب الدين إبراهيم

حسين أحمد إبراهيم

رمضان ملاوي مراد

محمد حافظ

محمد عبداللطيف

محمد محمد قاسم

محمد عبدالرحمن عبدالعال

محمد أحمد الخطيب

محمد يسري محمد

محمد مجدي حسين

محمد يسري تركي

أحمد عصام عرفات

علي محمد علي

عبدالله فتح الله عبدالله

محمد جمال محمد

أحمد السيد أحمد

محمد يوسف أحمد

وأكدت المديرية خروج 14 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما يخضع 9 آخرون للرعاية الطبية، من بينهم حالات في العناية المركزة.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للعثور على المفقودين بالتعاون مع شركة «جابكو»، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في ملابسات الحادث.

وكان الحادث قد وقع أثناء قطر الحفار إلى موقع عمل جديد داخل المياه الإقليمية، وأسفر عن مصرع كل من:

إبراهيم محمد حسين

خالد مجدي خميس

عمرو محمد شوقي

محمود محمد محمود