قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الأزهر هبة إلهية ومنارة حضارية تجسد رسالة الإسلام الوسطية
ياسين بونو ضمن تشكيل الأفضل في دور ال16 بكأس العالم للأندية
الصحة تعلن أسماء مصابي حادث غرق حفار البترول بجبل الزيت واستمرار البحث عن المفقودين
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. تعديل مؤقت في جدول تشغيل قطار العاصمة
وزير الخارجية: الشباب عماد المستقبل والدبلوماسية تبدأ من الوعي
السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| أخبار تهمك
العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنودا إسرائيليين
تركيا تغلق أسواق الماشية مؤقتًا لاحتواء تفشي الحمى القلاعية
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية تتراوح ما بين 30% و35%
التصعيد يشتد والكارثة الإنسانية تتفاقم| الاحتلال يقصف والمقاومة ترد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصحة تعلن أسماء مصابي حادث غرق حفار البترول بجبل الزيت واستمرار البحث عن المفقودين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر قائمة بأسماء المصابين الناجين من حادث غرق حفار البترول «إد مارين 12»، الذي تعرض للانقلاب قبالة سواحل منطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر. وكان على متن الحفار 30 فردًا، أُنقذ منهم 22، فيما جرى انتشال 4 جثث، ولا تزال عمليات البحث جارية عن 4 مفقودين حتى الآن.

وضمت قائمة المصابين كلًا من:

عماد الدين أحمد إبراهيم

مهدي عبدالهادي محمد

محمد جلال عبدالحميد

علاء فتحي لاشين

عمرو هشام محمد

رحاب الدين إبراهيم

حسين أحمد إبراهيم

رمضان ملاوي مراد

محمد حافظ

محمد عبداللطيف

محمد محمد قاسم

محمد عبدالرحمن عبدالعال

محمد أحمد الخطيب

محمد يسري محمد

محمد مجدي حسين

محمد يسري تركي

أحمد عصام عرفات

علي محمد علي

عبدالله فتح الله عبدالله

محمد جمال محمد

أحمد السيد أحمد

محمد يوسف أحمد

وأكدت المديرية خروج 14 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما يخضع 9 آخرون للرعاية الطبية، من بينهم حالات في العناية المركزة.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للعثور على المفقودين بالتعاون مع شركة «جابكو»، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في ملابسات الحادث.

وكان الحادث قد وقع أثناء قطر الحفار إلى موقع عمل جديد داخل المياه الإقليمية، وأسفر عن مصرع كل من:

إبراهيم محمد حسين

خالد مجدي خميس

عمرو محمد شوقي

محمود محمد محمود

مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر مديرية الصحة البحر الأحمر غرق حفار البترول جبل الزيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

استدعاء الممثل القانوني لقناة «المحور» بسبب مخالفات برنامج «90 دقيقة»

إحتفالية أبطال المناخ من المزارعين المصريين

وزيرة البيئة تشارك فى إحتفالية أبطال المناخ من المزارعين المصريين

تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما

وزيرة البيئة: مصر نجحت في توحيد الصوت الأفريقي ولعبت دور ريادي بالملف العربي

بالصور

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
تسلا

بإطلالة كاجوال.. مي كساب تثير الجدل بظهورها الأخير

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد