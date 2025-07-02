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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويكرم مدير مديرية الطب البيطري لبلوغه سن المعاش

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي بدأه بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، والعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو.

كما تقدم محافظ الجيزة بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس التنفيذي، ومواطني محافظة الجيزة، وجموع الشعب المصري بهذه المناسبات الوطنية والدينية الجليلة.

وخلال الاجتماع، قام المحافظ بتكريم الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، لبلوغه سن التقاعد، مشيدًا بما قدمه من جهد وإخلاص خلال فترة خدمته، وموجهًا له الشكر والتقدير ومتمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وفي مستهل جدول الأعمال، اطمأن المحافظ على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، حيث استمع إلى تقرير من مدير مديرية التربية والتعليم حول الإجراءات المُتخذة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، والتأكد من انتظام الحضور للمشرفين والمراقبين، وتوفير بيئة مناسبة داخل اللجان تُمكن الطلاب من أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

كما ناقش المحافظ خطة المديرية للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مختلف أجهزة المحافظة، والتي تتضمن رفع كفاءة المدارس ومرافقها، وأصدر توجيهات مشددة بتشكيل لجنة متابعة دورية لمراجعة الأعمال ميدانيًا، والتأكد من جودة أعمال الصيانة والحفاظ عليها.

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