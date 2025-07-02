الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من زيلينسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية ووقف إطلاق النار في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية وتغليب لغة الحوار لتسوية الأزمة الراهنة، مشدداً سيادته على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية للوصول لتسوية سلمية للأزمة في أقرب وقت ممكن.

تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف السفير محـمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، حيث أكد الجانبان على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأهمية العودة مرة أخرى لمائدة المفاوضات لتسوية الأزمة سلمياً. كما استعرض السيد الرئيس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الانسانية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي بحث مع الرئيس زيلينسكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق التعاون في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.