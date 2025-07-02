ضربوه علقة موت| أهالي المنوفية يضبطون رجلاً يرتدي ملابس نسائية.. وآخرون: مريض نفسي

ألقى أهالي قرية منشية النور التابعة لقرية التجارة بكفر داود، في مركز السادات، القبض على شخص يرتدي نقابًا وملابس نسائية أثناء سيره داخل القرية.

وأكد أحد الأهالي أن الشخص كان يحمل حقيبة بلاستيكية تحتوي على مخبوزات وسكين جديدة، ما أثار الشكوك حوله، فتم الإمساك به.

وتعرض الشخص للاعتداء بالضرب من بعض المواطنين قبل أن يتم تسليمه إلى قوات الشرطة.

فيما أفاد عدد من أهالي القرية أن المقبوض عليه ينتمي إلى قرية الطرانة، وكان قد تعرض لحادثة في وقت سابق، ويقيم حاليًا في كفر داود الجديدة، كما أنه متزوج من سيدة من نفس المنطقة، ويعاني من اضطرابات نفسية.

وتتابع قوات الشرطة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابسات ارتدائه ملابس نسائية وتجوله بها داخل القرية.