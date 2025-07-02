وزير إسرائيلي يدعو لضم الضفة الغربية

دعا وزير عدل الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين اليوم الأربعاء إلى ضم الضغة الغربية الفلسطينية المحتلة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية رسميا للظروف التاريخية التي تعيشها إسرائيل بالوقت الراهن من تحقيق إنتصارات بجبهات مختلفة حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

المتبقي من الدولة الفلسطينية قطاع غزة والضفة الغربية

وتبقى من الدولة الفلسطينية المحتلة بواسطة القوات الإسرائيلية منذ عام 1948 الضفة الغربية،وقطاع غزة المدمر بالوقت الحالي،وتأتي القرارات الإسرائيلية الحالية عقب قيام جيش الاحتلال بالدخول في حروب على جبهات متعددة سواء في لبنان،واحتلال جنوبه حتى اللحظة،وتدمير الجيش السوري عقب رحيل نظام بشار الأسد والتوغُل باحتلال قمة جبل الشيخ بسوريا،وأصبحوا على مقربة من العاصمة السورية دمشق،ومهاجمة إيران بشكل مفاجئ وسط دعم أمريكي عسكري في الأيام الأخيرة بالحرب بينما عمل الرئيس الأمريكي ترامب على وقف إطلاق النار بين إسرائيل،وإيران لمنع إنزلاق المنطقة لصراع أوسع.

ماكرون يحذر من عدم إقامة الدولة الفلسطينية

وحذر الرئيس الفرنسي ماكرون بوقت سابق عند إندلاع الحرب الإسرائيلية ضد إيران بإنها لصرف الانتباه عن مصدر الصراع الحقيقي بالشرق الأوسط،وهي القضية الفلسطينية،ودعا لتنفيذ حل الدولتين،وإقامة الدولة الفلسطينية دون جيش بينما تظهر التحركات الإسرائيلية للقضاء على فكرة السلام بالمنطقة،ومخالفة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي يقضى بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.