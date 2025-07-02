السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية الداعية لفرض السيادة على الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لتصريحات أحد مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم، رفض المملكة التام لأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو التوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية ذات الصلة.

وجددت المملكة موقفها الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.