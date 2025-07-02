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مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

وزارة الخارجية والهجرة
وزارة الخارجية والهجرة
علي صالح

تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للتصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وآخرها عن وزير العدل الإسرائيلي، بشأن نوايا ضم الضفة الغربية المحتلة. 

وتؤكد مصر رفضها القاطع لتلك التصريحات التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وتشكل محاولة لتكريس واقع الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتجدد مصر رفضها لكافة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعلى رأسها الاقتحامات العسكرية والاعتقالات العشوائية، والتوسع المستمر في بناء المستوطنات غير القانونية، بالتوازي مع الجرائم الجارية في قطاع غزة، والتي تهدف إلى تدمير أسس الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.

وتناشد مصر المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني.

مصر وزارة الخارجية وزير العدل الاسرائيلي الضفة الغربية حقوق الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الدولة الفلسطينية

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