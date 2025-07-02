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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار القائد العام للحرس الثوري: سنرد بقوة حالة التعرض لهجوم إسرائيلي جديد

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
محمد عبد المعز

قال مستشار القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي مساء اليوم الأربعاء بإن طهران سوف ترد بقوة ساحقة حالة التعرض لهجوم عسكرى إسرائيلي جديد حسب وسائل الإعلام الإيرانية. 

وظهرت العديد من التحذيرات من الجانب الإيراني من خطورة إقدام تل أبيب على مهاجمة طهران مرة أخرى خلال فترة وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

الرئيس الأمريكي يلوح بضرب إيران مرة أخرى

ولوح الرئيس الأمريكي ترامب بوقت سابق بإمكانية تعرض إيران لضربة جديدة حالة القيام بتخصيب اليورانيوم في تغريدة على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي مطالبا الجانب الإيراني بعقد الاتفاق الذي تعرضه أمريكا منذ البداية بتخلى طهران عن تخصيب اليورانيوم. 

أمريكا تسلم إسرائيل قاذفات الشبح الاستراتيجية من طراز بي 2

في إتجاه آخر لا تزال طهران متمسكة بحقها الدولي  المشروع في تخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة سلميا حسب ما أعلنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوقت سابق بالرغم من التعرض للهجوم الأمريكي الكبير الذي تسبب في أضرار للمنشآت النووية الإيرانية في إتجاه آخر تدرس واشنطن تسليم إسرائيل طائرات الشبح الأمريكية من طراز بي 2 مع قنابل خارقة للتحصينات بالمستقبل القريب،وهي ذات الطائرات الأمريكية المستخدمة في قصف إيران.

الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي طهران بقوة ساحقة

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