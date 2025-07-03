جروبات الغش تزعم تسريب امتحاني الكيمياء والجغرافيا قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة..والتعليم تنفي

زعمت جروبات الغش على تليجرام تسريب امتحان الكيمياء للشعبة العلمية و تسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الخميس .

من جانبه ، نفى مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله على جروبات الغش بشأن تسريب امتحان الكيمياء للشعبة العلمية و تسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الخميس .

وقال المصدر لصدى البلد : أنه لا مجال لـ تسريب امتحان الكيمياء للشعبة العلمية و تسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الخميس ، مشيراً إلى أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة ، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم) لإستكمال امتحانات الثانوية العامة 2025 في التاسعة من صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية .

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل هامة بشأن امتحان الكيمياء وامتحان الجغرافيا المقرر تأديتهما اليوم الخميس في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الكيمياء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الكيمياء من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الجغرافيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الجغرافيا من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. زمن امتحان الكيمياء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، زمن امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية ، مؤكدة أنه سيستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهراً .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. زمن امتحان الجغرافيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، زمن امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية ، مؤكدة أنه سيستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهراً .