الأهلي يتمسك بإمام عاشور ويرفض رحيله نهائيًا

أكد الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار الفضائية، أن النادي الأهلي يتمسك بشكل كامل بلاعب وسط الفريق إمام عاشور، ويرفض فكرة رحيله في الفترة الحالية أو حتى في المستقبل القريب، مهما كانت الإغراءات المادية المعروضة.



اهتمام من نادي الأخدود السعودي

أشار هشام إلى أن حسن مرزوق، المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، تواصل بالفعل مع إدارة الأهلي من أجل الاستفسار عن إمكانية التفاوض لضم إمام عاشور. وأضاف أن الجانب السعودي سأل عن مدى استعداد النادي للتخلي عن اللاعب، وكذلك المبلغ المالي المتوقع للموافقة على الصفقة.

موقف الأهلي واضح ولا رجعة فيه

ورغم العرض المقدم والاهتمام من الأخدود، شدد أمير هشام على أن موقف الأهلي واضح وصريح، حيث أكد أن الإدارة ترفض تمامًا مناقشة أي عروض تخص إمام عاشور في الوقت الحالي. ولفت إلى أن اللاعب يمثل عنصرًا أساسيًا في خطط الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.



اللاعب جزء من مشروع الفريق

وأوضح الإعلامي أن إمام عاشور يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب. ورفض النادي أي محاولة للمزايدة المالية، موضحًا أن مصلحة الفريق الفنية تتفوق على أي اعتبارات مادية في الوقت الراهن.



تأكيد على استمرارية اللاعب

واختتم هشام حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لن يفرّط في إمام عاشور مهما كانت العروض أو الأرقام المطروحة، ليغلق بذلك الباب أمام أي نادٍ يفكر في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.



