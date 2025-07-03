يُعد البنجر من الأطعمة التي تستخدم في الوصفات الصحية ولذلك يمكن أن تتعرفي علي أفضل طرق استخدام البنجر للحصول على بشرة صحية ونضرة، سواء من خلال تناوله أو استخدامه موضعياً:

أولًا: فوائد البنجر للبشرة

غني بمضادات الأكسدة: يحارب الشوارد الحرة التي تسبب شيخوخة البشرة.

ينقي الدم: ما ينعكس مباشرة على نضارة الجلد.

يحتوي على فيتامين C: يفتح لون البشرة ويوحد لونها.

يرطب البشرة: لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

1. شرب عصير البنجر يوميًا

الطريقة:

اخلطي ثمرة بنجر مقشرة مع جزرة أو تفاحة وكوب ماء في الخلاط.

صفيه واشربيه صباحًا على معدة فارغة.

النتيجة:

خلال أسابيع ستلاحظين نضارة ملحوظة وتوحيد في لون البشرة.

2. ماسك البنجر لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة صغيرة عصير بنجر

ملعقة زبادي أو عسل

الطريقة:

امزجي المكونات وضعيها على وجهك 10–15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الاستخدام: مرتين أسبوعيًا.

3. توريد الشفاه والخدود طبيعيًا

الطريقة:

خذي كمية صغيرة من عصير البنجر وادهني بها الشفاه أو الخدود بقطنة.

اتركيه 5–10 دقائق ثم امسحيه.

النتيجة:

لون وردي طبيعي بدون مواد كيميائية.

4. تونر البنجر

المكونات:

1 ملعقة كبيرة عصير بنجر

2 ملعقة ماء ورد

الطريقة:

امزجيهم واحتفظي بهم في زجاجة بخاخ.

استخدميه يوميًا بعد غسل الوجه.

5. إدخاله في النظام الغذائي

أضيفي البنجر إلى السلطات، أو اطبخي به شوربة البنجر.

تناول البنجر بانتظام يساعد على تجديد خلايا الجلد من الداخل.

نصائح مهمة:

اختبري حساسية الجلد أولًا قبل وضع البنجر موضعيًا.

لا تتركي الماسك أكثر من 15 دقيقة حتى لا يترك لونًا ورديًا على الجلد.

استخدمي البنجر الطازج فقط للحصول على أفضل نتيجة.