الدفاعات الجوية الروسية تسقط 69 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في اسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات فورونيج وليبيتسك وكورسك وشبه جزيرة القرم خلال الليل.

وأشارت الوزارة الروسية الي ان الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضا أكثر من خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج حيث تشير التقديرات الأولية إلى عدم وقوع إصابات- سلطات المقاطعة.

وكانت ليونيد باسيتشنيك، الحاكم الموالي لـ روسيا في لوغانسك ، كشف أن القوات الروسية باتت تسيطر بشكل كامل على إقليم لوغانسك في شرق أوكرانيا، مؤكدًا أن "جمهورية لوغانسك الشعبية قد تحررت بالكامل".

وجاء هذا الإعلان عبر تصريح رسمي لقناة "روسيا الأولى"، حيث أشار إلى أن السيطرة باتت بنسبة 100%، وهو ما اعتبره إنجازًا استراتيجيًا في سياق الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

ويمثل هذا الإعلان تطورًا ميدانيًا مهمًا في خريطة الصراع، إذ كانت كييف لا تزال تحتفظ بجيوب مقاومة صغيرة داخل الإقليم، خاصة في مناطقه الشمالية. لكن باسيتشنيك أوضح أن هذه الجيوب لم تعد موجودة وأن القوات الأوكرانية انسحبت أو هُزمت من المنطقة.

يُذكر أن روسيا كانت قد أعلنت ضم إقليم لوغانسك، إلى جانب دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، في خريف عام 2022 بعد استفتاءات مثيرة للجدل لم تعترف بها أوكرانيا ولا المجتمع الدولي. ومنذ ذلك الوقت، شكلت هذه المناطق مسرحًا لمعارك ضارية، إذ حاولت القوات الأوكرانية استعادة أراضٍ فيها ضمن هجماتها المضادة.