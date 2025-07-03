3 وفيات و 8 مصابين في حادث مروع على طريق مرسى علم - إدفو

شهد طريق “مرسي علم - إدفو” بمحافظة البحر الأحمر صباح اليوم حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، أسفر عن إصابة 8 أشخاص ووفاة 3 آخرين.

وقع الحادث في تمام الساعة 6:30 صباحًا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح قطعية، بينما تم وضع بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية، وتم السماح بخروج حالتين بعد تحسن حالتهما.

كما أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجميعهم من الجنسية السودانية.

وتجري الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تم رفع آثار التصادم وإعادة حركة المرور لطبيعتها. وتناشد الجهات المختصة السائقين بتوخي الحذر والالتزام بقواعد المرور حفاظًا على الأرواح.