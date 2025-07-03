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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موهبة جوتا اللامعة تنطفئ برحيله .. تعرف على مسيرة نجم ليفربول الراحل

جوتا - محمد صلاح
جوتا - محمد صلاح
القسم الرياضي

كشف تقرير إسباني تفاصيل وفاة ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرتغال، في حادث سير، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ديوجو جوتا توفي رفقة شقيقة، نتيجة انحراف السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه أندريه، صباح اليوم في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وأضاف التقرير أن النيران اشتعلت في السيارة بعد انحرافها، وامتد إلى النباتات المجاورة على الطريق دون نجاح السيطرة عليها ليودع نجم ليفربول عالمنا بتلك الطريقة.

وأوضح التقرير أن الأهالي اتصلوا بالنجدة لمحاولة السيطرة على الحريق ولكن بعد فوات الأوان ورحيل اللاعب.

وقد احتفل جوتا منذ أيام بزواجه ولديه 3 أطفال 

مسيرة جوتا

ويعد ديوجو جوتا أحد أبرز نجوم فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

ولد دييجو جوتا في بورتو عام 1996 وبدأ مسيرته الكرويه مع نادي باكوس دي فيريرا لعب 47 مباراة سجل 18 هدف وصنع 14 
موهبة لمعت سريعا لينتقل لفريق أتليتكو مدريد ثم إعارة لنادي بورتو البرتغالي لعب 38 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7  ثم وليفرهامبتون الإنجليزي ولعب 131 مباراة وسجل 44 هدف وصنع 19
انتقل جوتا في 2020 لنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب ورفقة محمد صلاح وساديو ماني في صفقة كلفت الريدز 44 مليون استرليني تقريبا ولعب لعب 182 مباراة وسجل 65 هدف وصنع 26  حتى رحيله

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