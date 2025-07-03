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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يصنع آخر أهداف «ديوجو جوتا» قبل رحيله .. فيديو

جوتا - محمد صلاح
جوتا - محمد صلاح
القسم الرياضي

حالة من الصدمة تسيطر على عشاق كرة القدم العالمية، بعد وفاة النجم البرتغالي «ديوجو جوتا»، لاعب ليفربول، في حادث سير في إسبانيا، اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن جوتا كان يستقل سيارته مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، وانحرفت بشكل مفاجئ، ما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة.

وكان آخر هدف سجله جوتا أمام وست هام يونايتد في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

سجّل جوتا هدف ليفربول الخامس في الدقيقة 84 من عمر المباراة في شباك وست هام بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح.

https://x.com/beINSPORTS/status/1873446073731101103?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1873446073731101103%7Ctwgr%5E85b1cf756567e823f63a7c661cecf237b9c581f5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2Fstory%2F2025%2F7%2F3%2FD8B4D8A7D987D8AF-D8A2D8AED8B1-D987D8AFD981-D984D980-D8ACD988D8AAD8A7-D986D8ACD985-D984D98AD981D8B1D8A8D988D984-D8A7D984D8B1D8A7D8ADD984-D985D986-D8B5D986D8A7D8B9D8A9%2F7043136

حديث جوتا الأخير عن محمد صلاح


جوتا تمتع بعلاقة رائعة ليس مع النجم المصري محمد صلاح فقط، بل بجميع لاعبي الريدز، وفي مارس الماضي قدم النجم البرتغالي إشادة بدور صلاح المؤثر مع الريدز.

وقال جوتا: “محمد صلاح لاعب رائع، أعتقد أن الناس توقفوا عن العد حاليًا لأنه يُقدم أداءً مذهلاً، وفي النهاية سنرى الأرقام النهائية”.

وأضاف: “من الواضح أن ذلك ساعدنا كثيرًا لأننا نعلم أنه يُمكننا الاعتماد عليه في الكثير من الأمور، سواءً بالتسجيل أو التمرير. من الجيد وجود لاعب مثله في الفريق”.

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