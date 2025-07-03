جماهير ليفربول تودّع «جوتا».. وتنكس علم الريدز

ودّعت جماهير ليفربول الإنجليزي لاعبها ديوجو جوتا الذي توفى صباح اليوم في إسبانيا إثر حادث سير.

وتوجهت جماهير ليفربول لملعب أنفيلد الذي رفع علمًا في منتصف السارية تكريمًا لديوجو جوتا، بينما تجمع المشجعون لتكريم المهاجم ووضع أكاليل الزهور خارج الملعب بعد وفاته المأساوية عن عمر يناهز 28 عامًا.

تفاصيل رحيل جوتا

وكشف تقرير إسباني تفاصيل وفاة ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرتغال، في حادث سير، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ديوجو جوتا توفي رفقة شقيقة، نتيجة انحراف السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه أندريه، صباح اليوم في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيارة جوتا بعد تعرضها للحادث لذي لم يتم الكشف بشكل رسمي عن تفاصيله.

حيث أكدت عناصر الشرطة خلال تحقيقتها أنه لم يكون الحادث بفعل سيارة أخرى ويتم البحث والتحقيق حاليا لمعرفة أسباب الحادث.

وأضاف تقرير ماركا الإسبانية وفق لشهود عيان أن النيران اشتعلت في السيارة بعد انحرافها، وامتد إلى النباتات المجاورة على الطريق دون نجاح السيطرة عليها ليودع نجم ليفربول عالمنا بتلك الطريقة.

وأوضح التقرير أن الأهالي اتصلوا بالنجدة لمحاولة السيطرة على الحريق ولكن بعد فوات الأوان ورحيل اللاعب