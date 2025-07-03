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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو اتحاد السلة: وضعنا خطة لتطوير الموارد.. وندعو الأندية الاستثمارية لتدشين قطاعات اللعبة

مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة
مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة
القسم الرياضي

تحدث الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، والمشرف على لجنة الإعلام وتنمية الموارد بالاتحاد، عن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عمرو مصيلحي، لتطوير الموارد خلال الفترة المقبلة.

وقال فوزي في تصريحات للمركز الاعلامي لاتحاد كرة السلة، إن أكبر عائق يواجه اتحاد كرة السلة خلال الفترة الحالية، هو عدم وجود جماهير، وعودة الجماهير بسعة كاملة بجانب إذاعة مباريات الدوري بصورة منتظمة ضرورية جدا من أجل استعادة قوة اللعبة وزيادة عدد ممارسيها و نمو شعبيتها محلياً.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن المجلس يعمل منذ توليه مسؤولية اتحاد كرة السلة، على إعادة الجماهير بصورة كاملة للملاعب بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الداخلية بجانب الاتفاق على إذاعة كافة منافسات اتحاد كرة السلة بصورة كاملة ومنتظمة بداية من الموسم المقبل.

وأوضح فوزي أن البث التلفزيوني وعودة الجماهير، سيكونا دافعين قويين لجلب المزيد من المعلنين والرعاة للاتحاد، وهو الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على تطوير الموارد خلال الفترة المقبلة.

فيما وجه مصطفى فوزي الدعوة إلى كافة الأندية الاستثمارية التى لا تملك نشاط كرة سلة إلى  تدشين قطاعات كرة سلة، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة سيدعم هذه الأندية بصورة كبيرة، وسيعمل على تذليل كافة العقبات، من أجل زيادة قاعدة المنافسة في الدوري المصري.

وأتم فوزي تصريحاته، بأن ارتباط الرياضة عالميا بالاستثمار الرياضي وهو الدافع الأول للمنافسة والاستمرارية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار فى جميع القطاعات ومنها القطاع الرياضى وتحقيق هذا  بالشكل والصورة الصحيحة، سيؤدي إلى تطور كرة السلة المصرية وتسيدها افريقيا و عربيا.

اتحاد السلة كرة السلة منتخب مصر لكرة السلة الأولمبياد اتحاد كرة السلة

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