وكيل فيلي تراوري يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك

حسم يوسف كيتا، وكيل أعمال المهاجم المالي فيلي تراوري، لاعب نادي السويحلي الليبي، الجدل المُثار خلال الأيام الماضية حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد كيتا في تصريحات خاصة أن ما يتردد بشأن وجود مفاوضات حالية بين إدارة نادي الزمالك وموكله لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل مع مسؤولي القلعة البيضاء منذ أكثر من شهرين.

وقال وكيل اللاعب: "حتى هذه اللحظة، لم أتلقَ أي اتصالات من جانب نادي الزمالك بخصوص ضم فيلي تراوري، ولا توجد مفاوضات رسمية أو غير رسمية في الوقت الحالي".

وأضاف: "أنا الوكيل الرسمي لتراوري، ولو كانت هناك أي مفاوضات أو رغبة من الزمالك لضمه، لعلمت بذلك بالتأكيد، لكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل مؤخرًا".

وأوضح كيتا أنه لم يتحدث أيضًا مع إدارة نادي السويحلي الليبي بشأن أي عروض تتعلق بانتقال اللاعب، مؤكدًا أن تراوري يملك عددًا من العروض في شمال إفريقيا، لكن لا يوجد أي تواصل حالي بخصوص انتقاله إلى الدوري المصري.

ويُعد فيلي تراوري، البالغ من العمر 24 عامًا، أحد المواهب اللافتة في الدوري الليبي خلال الموسم الماضي، وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية في شمال القارة، إلا أن اسمه ارتبط مؤخرًا بالزمالك دون وجود تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

ويواصل الزمالك تحركاته في سوق الانتقالات الصيفي لدعم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، وسط توقعات بإبرام عدد من الصفقات القوية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.