مصدر يكشف موقف مهاب ياسر من الرحيل عن الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف مهاب ياسر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن اللاعب بات قريبًا من الرحيل بشكل شبه رسمي، وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الجديد، إلا أن مهاب ياسر أبلغ إدارة النادي بعدم رغبته في الخروج على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر أن اللاعب يشترط إنهاء التعاقد معه بشكل نهائي وبالتراضي، حتى يتمكن من اختيار وجهته المقبلة بحرية، رافضًا الدخول في أي صفقات تبادلية مع أندية أخرى.

ويسعى مهاب ياسر لخوض تجربة جديدة يحددها بنفسه، بعيدًا عن أي قيود أو التزامات قد تفرضها الإعارات أو الصفقات الثنائية.