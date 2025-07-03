استقالات متتالية تهز الزمالك.. عمرو الجنايني يغادر لجنة التخطيط

أعلن عمرو الجنايني رحيله عن لجنة التخطيط بنادى الزمالك، مؤكداً أنه تشرف بالعمل بها على مدار 7 شهور، لافتاً إلى أنه تحت أمر النادى في أي وقت.

وكتب الجناينى عبر "فيس بوك": "بشأن تكليف مجلس إدارة الزمالك بتشكيل لجنه التخطيط بعضويتي مع حازم إمام وميدو كأبناء للنادي وعلى مدى أكثر من 7 شهور تشرفت بالعمل مع أشقائي أعضاء اللجنه".

وأضاف: "لم يدخر أى فرد جهدا لإنجاز المهمة والتي تطرقت في بعض الأحيان إلى القيام بأعمال تنفيذية، مما كان لزاما علينا القيام بإعادة تخطيط قطاع كرة القدم والذي تم بالفعل وتم تقديم مشروع كامل متكامل يضمن استقلالية القطاع ماليا وفنيا إلى مجلس الإدارة، متضمنا توصيات بالأسماء القادرة على تنفيذ هذا التحدى بكفاءة، ومما يحقق طموحات جماهير الزمالك العريضة".

وتابع: "ومع قيام مجلس الإدارة بالبدء في تنفيذ المشروع المقدم منا ووجود التنفيذيين القادرين على تنفيذ طموحات جماهير الزمالك العريضة.. فقد آن الأوان لأعضاء اللجنة شكر مجلس الإدارة وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لنادينا العظيم.. مع استمرارنا فى أى وقت تحت أمر نادينا العظيم.. المجد للزمالك وعاش الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر".

يأتى رحيل عمرو الجناينى عن لجنة التخطيط بنادى الزمالك بعد إعلان حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" الرحيل عنها.