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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب واكس بأغاني "خطفوني" و"مليش بديل"

عمرو دياب
عمرو دياب
تقى الجيزاوي

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية "خطفوني" وتريند موقع ا لتواصل الاجتماعي "x” بأغنية "ماليش بديل"بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ابتدينا"، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية.

أغنيتا خطفوني ومليش بديل تفاعلا معهما الجمهور  خاصة ان الاولى شاركت فيها جانا مع الهضبة الغناء وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، حيث يتم الدمج فيها بين العربية والإنجليزية، مما أضفى على الأغنية طابعًا عصريًا وشبابيًا لاقى إعجاب الجمهور، والثانية لما تحمله من طابع درامي مميز من كلمات تامر حسين ولحن إسلام زكي.

أغاني ألبومه عمرو دياب

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد يضم 15 أغنية "ابتدينا" تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

    •    خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)
    •    يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)
    •    ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)
    •    دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)
    •    ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)
    •    يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)
    •    هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)
    •    ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)
    •    قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)
    •    إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)

جميع أغاني الألبوم تم ميكساجها والماستر الخاص بها بواسطة مهندس الصوت أمير محروس، أما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة المصور كريم نور، الذي تعاون مع عمرو دياب في صناعة الهوية البصرية للألبوم.

ويُعد “ابتدينا” تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني  التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

الألبوم متاح الآن على جميع منصات الاستماع الرقمية سواء على موقع يوتيوب أو منصات الموسيقى المختلفة.

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا، داخل منتجع مراسي في شاطئ صول Sol beach الساحل الشمالي، غدا ٤ يوليو، في أول حفل له بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا".

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