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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل مثلجات للأطفال في البيت

مثلجات الأطفال
مثلجات الأطفال
هاجر هانئ

يعشق الأطفال تناول المثلجات نظرا لألوانها ونكهاتها المميزة والمختلفة عن أنواع الحلويات الأخرى، ويمكنك تطبيقها وتقديمها لأطفالك في البيت بدلا من شرائها من المحلات والأسواق.

قدمت الشيف ياسمين محمد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مثلجات للأطفال في البيت.


 

مقادير المثلجات

أكياس صغيرة

1 لتر حليب بارد

3 ملاعق كبيرة نشا

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو نكهة حسب النوع

ألوان ونكهات مختلفة:

فراولة: عصير فراولة أو بودرة بطعم الفراولة + لون أحمر

مانجو: عصير مانجو أو بودرة مانجو + لون أصفر

توت: عصير توت أو بودرة توت + لون بنفسجي أو أزرق


 


 

طريقة تحضير المثلجات

1. في حلة، ذوّبي النشا والسكر في الحليب على البارد كويس جداً.

2. ضعي الحلة على نار متوسطة وقلّبي باستمرار حتى يصبح القوام سميك ويشبه المهلبية.

3. بعد ما يغلظ القوام، ارفعي الحلة من على النار.

4. يقسم الخليط في أوعية صغيرة، وضيفي لكل واحد النكهة واللون المناسب و يقلب جيدا.

5. يترك الخليط يبرد، ثم يملئ أكياس المثلجات (أكياس عصير رفيعة) و تغلق من فوق جيدا

6. يدخل الفريزر من 6 لـ8 ساعات أوحتى يصبح مجمد

المثلجات مقادير المثلجات طريقة تحضير المثلجات

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