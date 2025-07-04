معامل صحة البحر الأحمر في دورة تدريبية لتعزيز كفاءة الاختبارات الإكلينيكية

شاركت إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر في دورة تدريبية متخصصة عُقدت في القاهرة، تناولت موضوع "اختبارات الكفاءة بالمعامل الإكلينيكية"، برعاية منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة عدد من القيادات الصحية المعنية بمجال المختبرات الطبية.

ونُظمت الدورة ضمن جهود تطوير أداء المعامل وتحسين جودة الخدمات المخبرية، بحضور كل من الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة.

ومثّل مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر في الدورة كل من الدكتورة ميرهان ياسر، منسق الجودة بإدارة المعامل، وزياد حمادة، منسق مساعد جودة المعامل، تحت إشراف الدكتورة عزة جاد، مدير إدارة المعامل، وبتوجيهات من الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد الدكتور العربي في تصريح له أهمية هذه المشاركة في إطار خطط الوزارة لتأهيل الكوادر الفنية وتحديث مهارات العاملين في معامل التحاليل الطبية، مشددًا على أن تحسين كفاءة الأداء في هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.