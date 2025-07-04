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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: أحفادي سر سعادتي.. فيديو

الفنانة عارفة عبد الرسول مع الإعلامية أوركيد سامي
الفنانة عارفة عبد الرسول مع الإعلامية أوركيد سامي
عدسة : عمر خالد   -  
أوركيد سامي

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول في لقاء خاص لصدى البلد إن “أحفادي سر سعادتي ، بكون حريصة على توثيق فيديوهات معاهم ، والفيديوهات بتكون عفوية جدا”.

وأضافت عبد الرسول"أحفادي بيعتبروني قدوة وعايزين يكونوا فنانين زيي".

وتألقت عارفة عبد الرسول في مسلسل عقبال عندكوا  في رمضان 2025.

مسلسل عقبال عندكوا شارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، سليمان عيد ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

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