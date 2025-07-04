عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: أحفادي سر سعادتي.. فيديو

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول في لقاء خاص لصدى البلد إن “أحفادي سر سعادتي ، بكون حريصة على توثيق فيديوهات معاهم ، والفيديوهات بتكون عفوية جدا”.

وأضافت عبد الرسول"أحفادي بيعتبروني قدوة وعايزين يكونوا فنانين زيي".

وتألقت عارفة عبد الرسول في مسلسل عقبال عندكوا في رمضان 2025.

مسلسل عقبال عندكوا شارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، سليمان عيد ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.