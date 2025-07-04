الأهلي يكشف حقيقة رحيل الشحات وأفشة عن الفريق

أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن هناك مفاوضات تجرى من أجل تدعيم الصفوف في عدد مراكز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا المنافسات الموسم المقبل.

وقال يوسف نتفاوض حاليا مع لاعبين لتدعيم بعض المراكز وفقا لرؤية المدير الفني، وعندما ننتهي من المفاوضات سوف نقوم بالإعلان عن العناصر الجديدة التي ستنضم للفريق.

وأكمل يوسف: نسعى أن ننتهي من هذه الأمور قبل معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يجرى الترتيب له بشكل مناسب

ونفى یوسف ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدى أفشة،مؤكدا أنه لا اساس له من الصحة.

وأوضح أن كلا اللاعبين قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلى إنجازات عديدة، مضيفا بأنه ينتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة المقبلة، لاسيما وأنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط فهما من اللاعبين المخلصين.