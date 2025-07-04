العراق .. الكشف عن حقيقة انفجارات في محافظة السليمانية

كشف مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة عن حقيقة وقوع انفجارات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق.

ونفى مصدر أمني عراقي، وقوع أي انفجارات في مدينة السليمانية، بحسب ما أوردع موقع السومرية نيوز.

وأوضح المصدر الأمني أن الأصوات المرتفعة التي سُمع دويّها في عدد من المناطق بالسليمانية ناتجة عن إطلاق ألعاب نارية.

وكانت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن وقوع انفجارات مجهولة المصدر، ما أثار حالة من القلق والارتباك بين المواطنين العراقيين.

وفي نفس السياق، كشف مصدر أمني في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، بأن قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني دخلت حالة الطوارئ في مناطق إدارة كرميان، وذلك بالتزامن مع ورود أنباء عن تحركات للجيش العراقي في المنطقة.

وأوضح المصدر الذي لم يكشف إسمه أن "قوات البيشمركة التابعة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة كرميان دخلت بحالة الطوارئ بالتزامن مع أنباء عن تحركات للجيش العراقي في تلك المناطق التابعة إلى محافظة السليمانية".

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من أي من الجانبين حول طبيعة الموقف.