قال السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل بوردسكي بإن تل أبيب ملتزمة بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية الحالية،وإن تل أبيب سوف ترسل حزمة مساعدات إلى أوكرانيا منها أنظمة إمداد مياه حديثة حسب أرتي الروسية.

وقال بوردسكي في حوار سابق مع الصحفية الأوكرانية مارتشيكا بودفينكي الشهر الماضي بإن إسرائيل زودت أوكرانيا بأنظمة الباتريوت الدفاعية الجوية التي حصلت عليها إسرائيل من واشنطن عام 1990.

في إتجاه آخر تفاجئت الدولة الروسية خلال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية في عامها الثاني بوصول أنظمة الدفاع الأمريكية باهظة الثمن الباتريوت إلى أوكرانيا وقامت موسكو باستخدام صواريخ حديثة من طراز كاليبار وكينجال الفرط صوتية التي دمرت الباتريوت الأمريكي داخل أوكرانيا.

واستمرت الحرب الروسية الأوكرانية بسبب دعم بعض دول العالم أوكرانيا بإرسال مساعدات عسكرية ومالية ضخمة لعدائها مع الدولة الروسية دون الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا.

وإندلعت الحرب الأوكرانية الروسية عندما حاولت كييف الإنضمام لحلف الناتو العسكري الذي كان سينشر صواريخ حلف الناتو العسكري على الأراضي الأوكرانية التي كانت ستهدد العاصمة الروسية موسكو حسب ما أعلن عنه الرئيس الروسي بوتين بوقت سابق ولذلك أطلق العملية الروسية الخاصة.