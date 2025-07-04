حركة حماس: قدمنا ردا إيجابيا حول وقف إطلاق النار في غزة

قالت حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، إنها قدمت ردا إيجابيا للوسطاء العاملين على وقف إطلاق النار في غزة، حسب “إيه آر تي" الروسية، وكان أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مبادرة هُدنة جديدة لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يوما، والتي ستؤدي لوقف إطلاق النار الشامل، والاستعداد لإعادة إعمار قطاع غزة عقب لقاء وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلية “رون دريمر” بالبيت الأبيض، والتي ستحقق الإفراج عن جميع المحتجزين من الطرفين إلا إنه ترددت الأنباء عن رفض نتنياهو لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، واستعداده للقاء الرئيس الأمريكي ترامب الإثنين المقبل للتشاور حول الأمر.

وخلال استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وأثناء إدارة الرئيس الأمريكي بايدن عرض مبادرة لوقف إطلاق النار، والتي وافقت عليها حماس في عام 2023 لكن رفض نتنياهو، وأصر على استمرار الحرب، ووصفه السيناتور الأمريكي “تشاك شومر” بإنه عقبة السلام في الشرق الأوسط، وسيتسبب بزوال إسرائيل من المنطقة، ونصحه شومر بضرورة تنفيذ حل الدولتين من أجل بقاء إسرائيل.