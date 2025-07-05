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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المريخ السوداني يحقق فوزا ثمينا في انطلاقة دوري النخبة 2025

المريخ السوداني
المريخ السوداني
رباب الهواري

استهل نادي المريخ السوداني مشواره في دوري النخبة السوداني 2025 بتحقيق فوز ثمين بهدف دون رد على فريق أهلي مدني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية استاد عطبرة، وسط أجواء حماسية وجماهيرية مميزة.


 

هدف قاتل يمنح المريخ أول ثلاث نقاط

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق المهاجم الإيفواري محمد قباني، الذي نجح في اقتناص كرة حاسمة وترجمتها إلى هدف الفوز، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالبطولة، بقيادة المدرب المصري الكابتن شوقي غريب، المدير الفني الجديد للنادي.

تفاصيل دوري النخبة السوداني 2025
 

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق دوري النخبة 2025 بمشاركة ثمانية فرق، على أن يتم تحديد بطل الدوري السوداني الممتاز من خلال هذه المنافسات، إلى جانب الفرق التي ستمثل السودان في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل.

الجهاز الفني للمريخ بقيادة شوقي غريب
 

يتكون الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني من مجموعة متميزة من الأسماء، يأتي على رأسهم الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من:


 

  • توفيق صقر ومحسن محمود في مهام التدريب العام.
  • أسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى.
  • الدكتور كمال عبد الواحد مساعدًا فنيًا للتخطيط والتدريب.
  • ميشيل ماجد كمحلل أداء.
  • الدكتور محمد صلاح مسؤولًا عن التأهيل البدني.
     

بداية قوية وطموحات كبيرة

بهذا الفوز، يُرسل المريخ رسالة واضحة بأنه قادم بقوة في دوري النخبة هذا الموسم، وسط تطلعات جماهيره للمنافسة على اللقب وتمثيل السودان في المحافل القارية بقوة وجدارة.

المريخ السودانى شوقي غريب أهلي مدنى دورى النخبة اخبار الرياضة

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