قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا
تلاحق إيطاليا بقوة.. الإمارات تتصدر قائمة الوجهات المفضلة لأصحاب الملايين عالميًا
دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة.. ردده قبل الإفطار بدقائق
سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار
ترامب: أرغب بشدة في تقديم المساعدات لـ أوكرانيا
اليابان.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب المنطقة بالقرب من جزر توكارا
النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
مفاجآت بالجملة.. أحمد شوبير يثير الجدل برسالة غامضة
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها حاليا
محافظ جنوب سيناء: سانت كاترين تشهد تطويرا غير مسبوق بفضل توجيهات الرئيس السيسي
موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.

أسعار الحديد اليوم:


حديد عز: 39,800 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن

حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن

حديد العتال: 38,000 جنيه للطن

حديد العشري: 37,500 جنيه للطن

حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن

حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن

حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن


تتراوح أسعار الحديد للمستهلك ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.


 

أسعار الأسمنت اليوم:


 

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن

أسمنت المسلة: 3,300 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 3,400 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن

أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن

أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن

أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن


 

بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.


 ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء مدعومًا بتوافر المخزون وتراجع أسعار الشحن العالمية نسبيًا، إلى جانباستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما ساعد على استقرار تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية.

المحلية اليوم للطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

سعر الذهب

أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

دعاء يوم عاشوراء

دعاء يوم عاشوراء .. 17 كلمة لا ترد بها دعوة و310 أدعية تزيد الرزق وتقضي الحوائج

ترشيحاتنا

أرشيفية

حملات مكثفة للتفتيش على مراكز بيع المستحضرات البيطرية..تفاصيل

جانب من اللقاء

تغيرات البحر المتوسط تثير الجدل .. خبير مناخ يوضح الحقيقة|فيديو

جانب من اللقاء

"هلاوس الذكاء الاصطناعي".. خبير يحذر من معلومات مضللة مغلفة بالدقة

بالصور

سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار

Alpine
Alpine
Alpine

تويوتا تودع سيارتها الكهربائية الجديدة بسبب ارتفاع الطلب على البنزين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

جمال شعبان: "مش كل رفرفة في القلب معناها مرض خطير.. متخافوش"

ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟
ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟
ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. ابنة محمد فؤاد تتألق في حفل زفافها

أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها

فيديو

خالد مزنر ونادين لبكي

خالد مزنر: موسيقى "كفر ناحوم" سببت خلاف مع نادين لبكي وفيلمنا الجديد رسوم متحركة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد