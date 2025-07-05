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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. التعليم تستعد لإعلانها قريباً

نتيجة الدبلومات الفنية 2025
نتيجة الدبلومات الفنية 2025
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 … تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأيام القليلة القادمة

حيث علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري الآن في كنترولات الدبلومات الفنية 2025 ، الانتهاء من أعمال المراجعةو التجميع المركزى للدرجات والمراجعة النهائية لـ  نتيجة الدبلومات الفنية 2025 تمهيدا لعرضها على محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها وإعلانها رسميا

وأفادت المصادر بأنه من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 قريباً جداً ، خلال أسبوع

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس يمكن ترقب ظهوره من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر بالدرجات

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس ، سوف يتمكن 780 ألف  طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن درجاتهم في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية ، المجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت ، وحالة الطالب إذا كان ناجحا أو راسبا أو له دور ثاني .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. موعد تفعيله

وبشأن موعد تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس  على موقع وزارة التربية والتعليم ، فقد أوضحت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصد الدرجات وتجميع الدرجات في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2025 ، تمهيدا لتفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة.

 نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. مؤشرات مطمئنة

وأفادت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول مطمئنة ، ونسب النجاح مرتفعة ، وهو الأمر الذي سيتضح للجميع بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

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