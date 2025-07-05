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90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية
90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية
عبد العزيز جمال

يزيد البحث عن توقعات تنسيق الجامعات 2025، مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 يوم 10 يوليو الجاري ، خاصة بين الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاطمئنان على فرص أبنائهم في الالتحاق بالكليات المختلفة سواء العلمية أو الأدبية، ومعرفة الحد الأدنى للقبول بجميع المراحل من التنسيق.

ويؤدى طلاب (علمي علوم) مادة الأحياء ، و (علمي رياضة)  الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) ، و (الشعبة الأدبية) الفلسفة والمنطق يوم الخميس 10 يوليو 2025 آخر أيام امتحانات الثانوية العام.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تستند المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2025 إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها نسب النجاح في الصف الثالث الثانوي في كل محافظة، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات على مستوى الجمهورية.

تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 

 ومن المتوقع أن تتقارب معدلات التنسيق للعام الجديد مع نظيرتها في العام الماضي 2024، في ظل عدم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة حتى الآن.

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2025

بالنظر إلى تنسيق العام الماضي 2024 كمؤشر مبدئي، جاءت الحدود الدنيا لقبول طلاب الشعبة العلمية (علوم) على النحو التالي:

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024: 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%

تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2024: 265 درجة فأكثر بنسبة 64.63%

تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم ورياضة 2024: 205 درجات فأكثر بنسبة 50%

ومن المنتظر أن تكون توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2025 مقاربة لهذه المعدلات، مع احتمال طفيف للزيادة أو الانخفاض حسب نسب النجاح ومجاميع الطلاب هذا العام.

توقعات تنسيق الكليات الأدبية 2025

وفيما يخص طلاب الشعبة الأدبية، تشير المؤشرات إلى اقتراب معدلات تنسيق الجامعات  2025 من معدلات العام الماضي، والتي جاءت كالتالي:

تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2024: 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%

تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2024: 230 درجة فأكثر بنسبة 56.09%

تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2024: 205 درجات بنسبة 50%

فرص طلاب الدور الثاني وذوي المجاميع الأقل

من المعروف أن تنسيق الجامعات ينخفض تدريجيًا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة، مما يتيح الفرصة أمام الطلاب أصحاب المجاميع الأقل وطلاب الدور الثاني للالتحاق بكليات مناسبة لهم سواء كانت نظرية أو عملية.

الجامعات تستعد لاستقبال طلاب العام الجديد

تعمل الجامعات حاليًا على تجهيز الكليات لاستقبال الطلاب الجدد وفق خطط استيعابية مدروسة، كما تتأهب وزارة التعليم العالي لإعلان تفاصيل المراحل الثلاثة لــ تنسيق الجامعات فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بفترة قصيرة، وسيتبع ذلك إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق.

ينصح الخبراء الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بالتنسيق، والانتظار حتى يتم إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى بشكل رسمي. 

كما يفضل إعداد قائمة بالرغبات التي تناسب المجموع المتوقع للطالب تحسبًا لأي تغييرات في المؤشرات.

في ظل الترقب الكبير لإعلان نتائج الثانوية العامة، يبقى ملف توقعات تنسيق الجامعات 2025 الشغل الشاغل لجميع الأسر ، حيث ستتضح الصورة كاملة بمجرد إعلان النتيجة وبدء أعمال التنسيق

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