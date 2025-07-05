مستقبل وطن يدفع بمجدي البري لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية

تقدَّم المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بأوراق ترشحه رسميًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عن المقعد الفردي بمحافظة الغربية، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن.

مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ

وحصل “البري” على رمز “المسدس”، ليخوض به السباق الانتخابي المرتقب، ضمن خطة الحزب للدفع بقيادات وكوادر ذات خبرة وكفاءة لتمثيله بقوة تحت قبة البرلمان.

201 طلب ترشح

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تقدم 201 مرشح علي النظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوى الجمهورية، ولم يشهد اليوم الأول أي مرشح علي نظام القوائم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال اليوم الأول، حيث انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.