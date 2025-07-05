رغم اهتمام الأهلي.. باشاك شهير يقترب من حسم صفقة مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، إن نادي باشاك شهير التركي بات على أعتاب التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، في ظل مفاوضات متقدمة مع وكلاء اللاعب وإدارة النادي الفرنسي.

وذكر موقع mediasportif الفرنسي، أن باشاك شهير دخل في مفاوضات جادة لضم مصطفى محمد، وسط اتفاق شبه نهائي على انتقاله مقابل 10 ملايين يورو، وهو العرض الذي لاقى ترحيبًا من نانت، الذي يسعى للاستفادة ماليًا من بيع المهاجم المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك في ظل ارتباط اسم مصطفى محمد بالانتقال إلى صفوف الأهلي المصري لتعويض الرحيل المحتمل للدنماركي الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تلقى عروضًا خارجية مغرية؛ بعد تألقه مع الفريق الأحمر، كان أبرزها من أندية في الدوري الأمريكي والإماراتي.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن مصطفى محمد يُفضّل استكمال مشواره الاحترافي في أوروبا، ويميل إلى خوض تجربة جديدة في الدوري التركي من بوابة باشاك شهير، بعد أن سبق له اللعب هناك مع جلطة سراي، مؤكدًا على طموحه في الظهور بشكل أقوى خلال الموسم المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى محمد، صاحب الـ 26 عامًا، قدم مستويات جيدة مع نانت في الدوري الفرنسي، مما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، في وقت يحاول فيه الأهلي الحفاظ على استقراره الهجومي قبل خوض غمار الموسم الجديد محليًا وقاريًا.