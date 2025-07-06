مجدي عبدالغني: فرحان أن شيكابالا اعتزل

علق الإعلامي مجدي عبد الغني على رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني:" فرحان إن شيكابالا اعتزل".

وكان قد أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن قرار اعتزال شيكابالا كان مفاجئاً، مشددا على أنه كان يتمنى استمراره موسم على الأقل في الملاعب.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أشعر بأن شيكابالا سيستمر لمدة موسم آخر والقرار كان صادما للغاية فهو لاعب أسطورة كروية مصرية".

وأضاف: "شيكابالا استقبلني عندما انتقلت لنادي الزمالك فهو لاعب محبوب من جميع اللاعبين وكان يساندني ويدعمني عندما كنت لاعبا في القلعة البيضاء".