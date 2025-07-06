مي سليم تنشر صورا جديدة من عطلتها الصيفية.. شاهد

شاركت الفنانة مي سليم متابعها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت مي سليم بإطلالة صيفية متميزة من عطلتها الصيفيه، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد وجهت الفنانة مي سليم رسالة خاصة لـ متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وكتبت مي سليم:"وفجأة تلاقيها اتحلت من عند ربنا وانت كل اللي عملته توكلت علي الله".

وتعتمد مي سليم، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.