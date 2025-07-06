البرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق مؤهلاتهم

اقترح النائب كريم بدري، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إضافة مادة مستحدثة على مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادربالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وينص المقترح على إضافة مادة نصها: "يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون".

ووافق مجلس النواب على المقترح.