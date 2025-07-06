قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنيا يقرر صرف مساعدات عاجلة وشراء أدوية لحالات إنسانية بمستشفى الصدر
دعاء اليوم الحادي عشر من المحرم .. ردد أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
الإحتلال يفجر مواقع في منطقة الجولان تابعة للجيش السوري
ساعة جوف الليل.. اغتنمها فهي أرجى وقت لقبول الدعاء
بالقانون.. تعرف على الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية
5 علامات تؤكد ذكاء طفلك المبكر.. انتبه لها قبل أن تضيع
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تطالب بإخلاء مناطق في شمالي غزة
أبرز مباريات اليوم الأحد 7-6-2025 والقنوات الناقلة
إصابة 13 شخصًا في تصادم سيارتي ميكروباص بطريق «جهينة - طهطا» بسوهاج
اختار طريق الدم بإرادته..النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة .. فيديو
مفتي الجمهورية: ندعو بالرحمة لضحايا الطريق الإقليمي.. ونسأل الله الشفاء للمصابين
واشنطن تشهر سلاح الرسوم مجددا.. هل يبدأ الهجوم التجاري الأمريكي على العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

واشنطن تشهر سلاح الرسوم مجددا.. هل يبدأ الهجوم التجاري الأمريكي على العالم؟

ترامب
ترامب
إسراء عبدالمطلب

بينما يترقب العالم انتهاء مهلة التسعين يومًا التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كفترة توقف مؤقت عن فرض تعريفة جمركية جديدة، تستعد الولايات المتحدة لإطلاق جولة جديدة من الهجوم التجاري على عشرات الدول حول العالم. 

وبحسب تقرير تحليلي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن التاسع من يوليو يشكل علامة فاصلة في مسار السياسة التجارية للإدارة الأمريكية التي تسعى، وفق تصريحات مسؤوليها، إلى تعويض "التوقف المؤقت" بعشرات الاتفاقيات دفعة واحدة، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من التضخم، ويعاني الدولار الأمريكي من أدائه الأسوأ في نصف عام منذ أكثر من نصف قرن.

ترامب

سباق مع الزمن: 90 صفقة في 90 يومًا

وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب أجرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية محادثات وصفتها بـ"المحمومة"، بهدف التوصل إلى اتفاقات تجارية مع أكبر عدد ممكن من الدول. المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، صرّح في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" بأن الإدارة مستمرة في التفاوض بوتيرة عالية، مؤكدًا أن التوصل إلى 90 صفقة خلال 90 يومًا هو أمر ممكن.

ورغم هذه التصريحات المتفائلة، أفاد التقرير أن المهلة المؤقتة التي أعلنها ترامب في ما يتعلق بتجميد التعريفات الجمركية لم تُثمر فعليًا عن هذا العدد من الاتفاقيات، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الإدارة الأميركية في تحقيق هدفها قبل انتهاء المهلة في التاسع من يوليو.

تصعيد جمركي مرتقب: نسب تصل إلى 47%

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة، نبه التقرير إلى أن الإدارة الأميركية تستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة قد تصل إلى مستويات مرتفعة على مجموعة من الدول. وتشمل هذه المعدلات:

  • 27% على الواردات من كازاخستان
  • 36% على الواردات من تايلاند
  • 47% على المنتجات القادمة من مدغشقر

وهذا التصعيد المحتمل يعكس توجّهًا أكثر صرامة في السياسات التجارية الأميركية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ردود تجارية انتقامية من تلك الدول أو من كتل اقتصادية كبرى.

ترامب: "لا أفكر في توقف مؤقت"

خلال إحاطة صحفية بالبيت الأبيض، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن نيته المضي قدمًا في هذا المسار، قائلًا إنه لا يفكر في تمديد التوقف المؤقت، ومضيفًا: “سأرسل خطابات إلى كثير من الدول... وأعتقد أنك ستبدأ للتو في فهم العملية”.

ويعكس هذا التصريح عزم الإدارة الأميركية على استئناف حملة الضغوط الجمركية بشكل موسّع، دون النظر كثيرًا إلى التحفظات الصادرة عن الأوساط الاقتصادية أو المؤسسات الدولية.

تراجع الدولار وتأثيرات السياسة الجمركية

التقرير أشار إلى أن الدولار الأميركي شهد أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ أكثر من 50 عامًا، وهو تراجع يُنذر بتداعيات محتملة على الاقتصاد الأميركي داخليًا وخارجيًا. ووفق المراقبين، فإن أحد أبرز الأسباب لهذا التراجع هو السياسات التجارية العدوانية التي تتبعها إدارة ترامب، والتي أدت إلى توترات تجارية مع دول شريكة كبرى، فضلاً عن اضطراب في الأسواق المالية العالمية.

مخاوف الأسواق: قلق متزايد من الانفجار التجاري

تخيم حالة من القلق على الأوساط الاقتصادية، إذ أعرب قادة الأعمال، وجماعات الضغط، والاقتصاديون، والمستثمرون عن خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الأميركية المرتقبة إلى تفاقم معدلات التضخم، وإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي. التقرير ذكر أن حتى بعض المسؤولين داخل إدارة ترامب يواجهون صعوبة في مسايرة وتيرة التصعيد، في ظل ما وصفه بـ"جرف هار اقتصادي" يلوح في الأفق، ويجبر الجميع على طرح السؤال الحاسم: هل سيمضي ترامب فعلًا في تنفيذ هذا الهجوم التجاري واسع النطاق؟

معركة تعريفات أم استراتيجية تفاوض؟

في ظل هذه التطورات، يبقى الغموض سيد الموقف. فبينما تؤكد إدارة ترامب أن الضغط عبر التعريفات هو وسيلة فعالة لانتزاع اتفاقات تجارية أفضل، يرى مراقبون أن هذا النهج التصادمي قد يفتح جبهات اقتصادية متعددة، ويترك آثارًا طويلة الأمد على النظام التجاري العالمي. ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في تحويل تهديداتها إلى مكاسب تفاوضية أم أنها ستشعل حربًا تجارية شاملة... سؤال ستكشفه الأيام القادمة، مع حلول التاسع من يوليو.

ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة إدارة ترامب تعريفات جمركية البيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

ترشيحاتنا

انوسة كوته

أنوسة كوتة: لحن محمد رحيم استُخدم في أغنية جديدة دون نسبها إليه

أحمد السقا

إيرادات الأفلام.. أحمد السقا يتفوق على كريم عبد العزيز وعصام عمر يتذيل

المخرج سعيد الرشيدي

وفاة المخرج سعيد الرشيدي والمهن السينمائية تنعاه

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد