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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

15 فرصة عمل في الأردن بمجالات تربية الدواجن

وزير العمل
وزير العمل

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد ، عن توفير 15 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مجال الزراعة وتربية الدواجن، من خلال مزرعتين متخصصتين في الأردن. وأوضح الوزير أن الفرص تشمل 10 وظائف على مهنة "مربي دواجن" بمزرعة الاتحاد للتنمية الزراعية والمسالخ، إلى جانب 5 فرص متنوعة بمزرعة شركة القدوة لتربية الدواجن، وهي: عامل أعلاف نهاري، وعامل أعلاف ليلي، وعامل جمع نافقة،و عامل تنزيل علف، وعامل غسيل مزارع. وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أن الرواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا حسب المهنة.

 ودعا محمد جبران جميع الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر الرابط التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 6-7-2025، ولمدة 5 أيام....ومن جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الشروط الأساسية للتقديم تتطلب أن يكون المتقدم لديه خبرة أو قدرة على العمل في الزراعة وتربية الدواجن، مشيرة إلى أن المقابلات ستُجرى قريبًا لاختيار المرشحين المناسبين.

وزير العمل فرص عمل بالخارج محمد جبران

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