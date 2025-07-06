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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير شامل بالمحاور.. محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الطرق بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها والمقترح إدراجها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 وذلك بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عاين المحافظ طريق الحفرية، الذي يبلغ طوله 2 كم ومتوسط عرضه 20 مترًا، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره بدءًا من محور كمال عامر، مرورًا أسفل الطريق الدائري وحتى مشتل البراجيل.

وأشار المحافظ إلى أهمية الطريق باعتباره أحد المحاور المرورية الحيوية التي يمكن استغلالها في نقل الحركة المرورية للقادم من مركز ومدينة أوسيم إلى الطريق الدائري ومحور كمال عامر، مما سيساهم في تخفيف الضغط المروري الذي يشهده مدخل منطقة موقف البراجيل على مدار اليوم وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

كما شهدت الجولة تفقد المحافظ لأعمال رصف طريق بهرمس، وذلك عقب الانتهاء من تطويره وتدعيمه بأرصفة للمشاة وبلاط إنترلوك وأعمدة إنارة حديثة لخدمة المواطنين، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار في كل اتجاه، بدءًا من طريق ترعة الزمر في اتجاه قرية ذات الكوم، وذلك في إطار تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها لخدمة أهالي المنطقة.

وخلال الجولة ضبط المحافظ أحد السائقين لمخالفته بالسير عكس الاتجاه بطريق بهرمس، مؤكدًا له أهمية الالتزام بالاتجاهات المرورية المقررة حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنب وقوع الحوادث، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة المرورية بصرامة.

كما شملت الجولة تفقد طريق أم دينار، بطول 2.7 كم وعرض 9 أمتار، بدءًا من طريق المناشي – الخطاطبة وحتى محطة مياه أم دينار، وذلك تمهيدًا لدراسة إدراجه ضمن خطط أعمال الرصف والتطوير، ضمن استكمال أعمال تحسين البنية التحتية بالقرية، خاصة بعد الانتهاء من مد خدمة الصرف الصحي بها.

وأكد المحافظ أن الجولة تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب جهود الدولة في تطوير مختلف القطاعات، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن محافظة الجيزة تعمل على رصد كافة الاحتياجات الفعلية للمراكز والمدن، وترجمتها إلى مشروعات مدروسة تخدم السكان، مشددًا على أهمية متابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.

وفي ختام الجولة، شدد محافظ الجيزة على ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة الفنية في تنفيذ المشروعات، بما يضمن استدامتها ويحقق أقصى استفادة منها لصالح المواطنين.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة رصف طرق

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