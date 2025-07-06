الرئيس الفرنسي يزور بريطانيا لتنسيق حول أوكرانيا

استجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعوة الملك البريطاني تشارلز الثالث لزيارة المملكة المتحدة البريطانية مع زوجته بريجيت الثلاثاء المقبل في زيارة تستمر لثلاثة أيام.

فرنسا تنسق مع بريطانيا بسبب التصعيد العسكري في أوكرانيا

من أجل التنسيق البريطاني الفرنسي حول الحرب الأوكرانية الروسية،وشهدت الفترة الأخيرة بالحرب الأوكرانية تصعيدا عسكريا بالفترة الأخيرة خلال إجراء محادثات تباد الأسرى بين الطرفين عبر الوساطة التركية الأمريكية.

وقامت أوكرانيا أثناء المحادثات باستهداف 4 مطارات عسكرية روسية،وتدمير الطائرات النووية الروسية تابلوف95 لتضطر موسكو للرد على الهجوم الأوكراني الجمعة الماضي بأكبر هجوم جوي عسكري منذ بداية الحرب بواسطة مسيرات وصواريخ باليستية،ودخلت كييف في سجال الرد العسكري،واستهدفت مطارات عسكرية روسية جديدة،ودمرت طائرات سوخوي35.

الرئيس الأوكراني ينتظر وصول الباتريوت الأمريكي

بينما ينتظر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصول منظومة الباتريوت الصاروخية الدفاعية الأمريكية من ترامب عقب ظهور أنباء إيجابية من الرئيس الأمريكي في إتجاه آخر دعا رئيس الأركان الألماني كارستن بروير أثناء التصعيد العسكري السابق لمواجهة حلف الناتو العسكري دولة روسيا بشكل مباشر قبل عام 2029 بسبب توقع رئيس الأركان الألماني قيام موسكو بغزو بعض دول الحلف العسكري.

لكن نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء سابق مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون قيام موسكو بغزو أي دولة في حلف الناتو.