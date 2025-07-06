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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يقترب من حاجز الـ100 مليون يورو في كأس العالم للأندية

ريال مدريد
ريال مدريد
إسلام مقلد

مع اقتراب مراحل الحسم في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، يواصل ريال مدريد وفرق النخبة تحقيق مكاسب مالية غير مسبوقة، في ظل ارتفاع قيمة الجوائز المالية مع كل دور إقصائي، بحسب ما كشفته أحدث التقارير المالية المرتبطة بالبطولة.

19.45 مليون يورو مكافأة التأهل لنصف النهائي

وبحسب البيانات الرسمية، حصل كل نادٍ من الأندية الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي على مكافأة إضافية بلغت 19.45 مليون يورو، ليعزز ريال مدريد صدارته لقائمة الأكثر ربحًا، بعدما رفع إجمالي عوائده إلى 74.6 مليون يورو منذ انطلاق البطولة، تشمل رسوم المشاركة ومكافآت الأداء.

ريال مدريد يتصدر.. وباريس سان جيرمان وتشيلسي يلاحقانه

ووفقًا لجدول الأرباح، فإن:

ريال مدريد يتربع على القمة بـ 74.6 مليون يورو

يليه باريس سان جيرمان بـ 69.7 مليون يورو

ثم تشيلسي بـ 67.7 مليون يورو

المفاجأة الكبرى جاءت من فلومينينسي البرازيلي، الذي حجز المركز الرابع بـ 54.5 مليون يورو، متفوقًا على أندية عريقة مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

الجوائز الكبرى في الانتظار

الفيفا رصد مكافآت ضخمة للنهائي:

وصيف البطولة سيحصل على 27.7 مليون يورو إضافية

الفائز باللقب سينال 37 مليون يورو إضافية

وإذا تمكن ريال مدريد من الوصول إلى النهائي، سيرتفع دخله إلى 102.5 مليون يورو، بينما سيتجاوز 112.5 مليون يورو في حال التتويج، ليقترب من الحد الأقصى الذي أعلنه الفيفا، وهو 115 مليون يورو لنادٍ واحد في نسخة واحدة من البطولة.

ترتيب الأندية الأعلى دخلًا حتى الآن:

ريال مدريد – 74.6 مليون يورو

باريس سان جيرمان – 69.7 مليون

تشيلسي – 67.7 مليون

فلومينينسي – 54.5 مليون

بايرن ميونيخ – 52.3 مليون

مانشستر سيتي – 46.3 مليون

بوروسيا دورتموند – 46.2 مليون

بالميراس – 36.1 مليون

إنتر ميلان – 32.9 مليون

الهلال – 31.1 مليون

ريال مدريد: إنجاز فني واقتصادي

بينما يواصل الفريق الملكي التألق على أرض الملعب، فإن مكاسبه الاقتصادية تضيف بعدًا آخر لإنجازه التاريخي في البطولة.

وهذه النسخة من كأس العالم للأندية لا تفتح فقط أبواب المجد الرياضي، بل ترسم معالم مستقبل مالي جديد للأندية الكبرى، في سباق لم يعد يقتصر على الأهداف والبطولات، بل يمتد إلى صراع الأرقام والأرباح.

كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية ريال مدريد باريس سان جيرمان تشيلسي

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